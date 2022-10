Mbacké : Quand le président du Tribunal menace les "mbaraneuses"

Connu par son franc-parler, le président du tribunal d'instance de Mbacké a encore fait parler de lui, lors du procès d’une femme mariée qui avait encaissé 880 000 francs Cfa de son mari, avant de refuser de coucher avec lui.



Le juge Cheikh Niane a profité de cette tribune pour avertir les "mbaraneuses "et leurs complices, renseigne Seneweb.



" Tant que je serai ici, toute personne, auteure d'escroquerie au mariage sera envoyée en prison et remboursera l'argent qu'elle avait encaissé.(Kufi door marteau, diga teud kasso té diga faye) ", a sermonné le président du tribunal d'instance de Mbacké.



Pour lui, “ si on n'aime pas une personne, il ne faut pas encaisser son argent ”.