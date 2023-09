Mbao : Un militaire accusé de vol de sexe

Un militaire en civil répondant au nom de D. Sow a été accusé de rétrécissement ou plutôt de vol de sexe présumé par un individu.



A en croire Senenews, les faits ont eu lieu au rond-point Tally Mame Diarra, sis à Fass Mbao, dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Un individu s’est déchaîné avec la foule sur le militaire qui est en service à l’Intendance de l’armée nationale.



Conduit à la police, le rétrécisseur présumé de sexe, identifié plus tard sous le nom de D. Sow, tombe le masque et déclare être militaire en service à l’Intendance de l’armée nationale. Il exhibe également sa carte professionnelle aux policiers. Qui contactent le chef d’unité du soldat. Celui-ci débarque séance tenante au poste de police et embarque son élément ainsi que son accusateur.