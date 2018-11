Mbappé plus influent que…Macron ? Kylian Mbappé serait le 3e Français le plus influent en 2018 devant le chef de l’Etat, selon le classement du magazine "Vanity Fair".

Ce n’est sans doute pas à quelques semaines de l’annonce du prochain Ballon d’or, dont il est l’un des prétendants, le genre de classements qui risque d’émouvoir le très mature Kylian Mbappé. Un podium de plus pourtant pour le jeune phénomène du football français, que le traditionnel classement des Français les plus influents de l’année écoulée, à paraître mercredi dans le magazine Vanity Fair, consacre au troisième rang derrière le couturier Hedi Slimane et la romancière Leïla Slimani.



Le trio succède à l'homme d'affaires Xavier Niel, Zinédine Zidane et Brigitte Macron. Mais cette année, le meilleur jeune joueur de la dernière Coupe du monde, devenu en Russie, lors de la finale victorieuse des Bleus face à la Croatie (4-2), le deuxième plus jeune buteur derrière un certain Pelé, s’il ne monte pas sur la première marche, se permet toutefois de devancer le président de la République, qui émarge en cinquième position "pour sa vision d'une Europe ambitieuse". Kylian Mbappé, "gamin de Bondy aussi rapide qu'Usain Bolt" et donc plus influent qu’Emmanuel Macron, c’est, selon Vanity Fair, le constat du football plus important que la politique…



Le sélectionneur Didier Deschamps, dixième du classement, figure aussi parmi ces Français qui, pour Michel Denisot, le directeur de la rédaction du magazine, "sont créateurs de moments de grâce avec une forme de persuasion douce dans le style, la culture, l'économie, le sport et les sciences".













Football.fr

