Mbathio Ndiaye sur sa dot: "l'argent et les cadeaux importent peu, il m'aime et..."

Sa première réaction à l'Observateur est que les "cadeaux et l'argent importent peu", dit-elle. Après la danse et une tentative dans la chanson, elle vivait dans un luxe et semble s'y plaire.



Si Soumboulou Bathily avait défrayé la chronique avec "seulement" ses six millions de francs CFA, le buzz lui a été ravie par Mbathio Ndiaye qui n'avait pas bonne presse, il y a moins de deux ans dans les médias, avec ses photos nues éparpillées partout.



Qu'à cela ne tienne, elle a décroché le jackpot avec dix millions de francs de dot et des parures en or et diamant. Mais pour elle, l'essentiel est ailleurs: "il m'aime et il l'a prouvé". Point barre.