Mbaye Diagne FC Bruges: « Je ne suis pas dans une école de football pour qu’on m’éduque »

« Au moment du penalty, j’avais la certitude de pouvoir le transformer et de décanter ainsi la situation », a-t-il dit dans un entretien avec le quotidien sportif Record .



Et de poursuivre. « Je ne peux comprendre que pour un penalty raté qu’on me traite de la sorte. Je ne suis pas dans une école de football pour qu’on m’éduque. Il y a certaines choses que je ne peux accepter », a martelé le joueur prêté par Galassaray au FC Bruges.