Mbaye Diagne : "Je n'ai pas trahi Soumboulou Bathily"

Leur idylle a fait parler au Sénégal. Dans l'interview accordée à L'Observateur ce jeudi, le footballeur Mbaye Diagne, marié à une Italienne, parle à cœur ouvert de sa relation avec la comédienne Soumboulou Bathily. A-t-il trahi Soumboulou ? Sa réponse :



"Je n'appellerai pas ça trahison. Soumboulou et moi savons parfaitement ce qui s'est passé. J'ai connu mon épouse, quatre ans avant de rencontrer Soumboulou. Elle-même savait bien à quoi s'en tenir. Nous avons pris le temps de discuter et il y a certaines choses que je me garderai de dévoiler ici, par pudeur.



C'est vrai que nous sortions ensemble, nos photos en boîte de nuit n'ont cessé de faire le tour de la toile. Mbaye Diagne et Soumboulou, c'était un secret de polichinelle. Nous avons vécu de bons moments, n'empêche cela devait finir. C'est une belle personne et une femme exceptionnelle. Maintenant, il n'est pas exclu que je prenne une seconde épouse."