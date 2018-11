Mbaye Diagne : « Je veux marquer mon empreinte en sélection

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Novembre 2018 à 09:45



Cliquez-ici pour regarder plus de videos « On travaille et on prépare bien le match de samedi pour avoir la victoire au bout. Comme le coach l’a dit, il veut prendre les trois points et terminer à la première place. Mes performances avec Kasimpasa, je n’ai pas ça en tête quand je suis en sélection.



L’équipe nationale est ce qui compte le plus pour moi, même si les buts que j’ai marqués en club sont aussi très importants. Mais je ne me focalise pas là-dessus et je veux marquer mon empreinte en sélection », a dit Mbaye Diagne, en pleine préparation pour le match comptant des éliminatoires de la CAN 2019. Le Sénégal affronte la Guinée Equatoriale ce samedi 17 novembre à Bata, à 15h.













Record

