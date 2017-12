Mbaye Guèye fusille le fils de Double Less : « Balla ne peut pas battre Gris Bordeaux » A vingt-quatre heures du face to face entre Gris Bordeaux de Fass et Balla Gaye 2 de Guédiawaye, prévu ce samedi à Mbour, Mbaye Guéye fusille le Lion de Guédiawaye. Pour le 1er tigre de Fass, Balla Gaye 2 ne peut pas battre Gris Bordeaux et ne peut pas revenir à 100% de ses moyens physiques.

« Balla Gaye 2 ne peut pas battre Gris Bordeaux. Ce serait alors une grosse surprise pour moi. J’y crois fermement. Si Gris perd ce combat, c’est tout simplement par excès de confiance. Si tel n’est pas le cas, je ne vois pas comment Balla peut battre Gris. Je ne pense même pas à la défaite.



Ce sera la première défaite de Balla Gaye 2 à Fass. Je le dis et je le répète, Balla Gaye 2 va mordre la poussière contre Gris Bordeaux. Il y a une grande différence entre Balla gaye de ses débuts et celui-ci. Je souhaite que Gris Bordeaux batte techniquement, Balla Gaye 2 ».







