Mbaye Niang : « j’étais au bon endroit, au bon moment »

« C’est la performance collective qui importe. Le coach m’a titularisé et ça fait plaisir pour moi et pour le collectif. Sur le but, sincèrement, l’action était polonaise et j’ai vu le ballon revenir vers leur défense. J’ai senti qu’il y avait un coup à jouer et je l’ai joué pour ensuite marquer. Il faut mériter la chance et je pense que nous l’avons méritée. Après le travail fourni, nous sommes récompensés ».