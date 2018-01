Mbaye Pékh annonce sa retraite !

Abdoulaye Mbaye Pékh a annoncé sa retraite du milieu hippique. Il ne commentera plus les courses de chevaux, selon plusieurs sites d'informations.

Pour cause, il a reçu le « Ndigeul » (ordre) de consacrer sa vie exclusivement à Serigne Touba Mbacké. Et c’est ce qu’il compte faire pleinement. « Les affaires de Serigne Touba ne peuvent être associées à rien… », a-t-il dit.

On peut donc en déduire que le communicateur traditionnel arrête également ses activités politiques. A noté qu’il détient la carte de membre du Parti démocratique sénégalais (Pds). Au de-là des fans de course hippique, c’est Abdoulaye Wade qui perd un très bon Micron central.