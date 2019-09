Mbellacadiao: Des cadres contre la déforestation et l'avancée des terres salées

"Un ménage, un arbre fruitier ", voici un des projets phares de l'ACIC. Cette année, l'amicale des cadres de la commune de Mbellacadiao a décidé d'entreprendre un reboisement dans 10 villages, 5 écoles et 10 jardins communautaires.



La commune de Mbellacadiao est à moitié inhabitée à cause des "tanns". La déforestation et l'avancée des terres salées menacent l'activité agricole et surtout, impactent sa production.



L'ACIC à travers sa commission environnement, a décidé d'accompagner les communautés à faire face aux défis pour un développement durable.



L'amicale travaille avec le service départemental des Eaux et Forêts de Fatick, au total plus de 600 plantes ont été reboisées dans cette commune.

