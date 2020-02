Mbeubeuss: la police démantèle deux redoutables bandes d'agresseurs Deux bandes d’agresseurs qui semaient la terreur aux abords de la décharge de Mbeubeuss, ont été mises hors d’état de nuire par la Police de Malika qui les a même déférées au parquet. Ces bandes de malfaiteurs troublaient la quiétude des populations en plein jour, les attaquant sur le chemin lors de leurs déplacements.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 10:51

Tout est parti, rapporte le quotidien "L'As", des plaintes déposées par des victimes qui dénonçaient la présence d’agresseurs aux heures creuses au niveau de la décharge.



Aussi la Police de Malika a-t-elle mis en branle ses éléments de la Brigade des Recherches. Ces derniers, habillés en civil, ont alors infiltré le site, les déplacements des personnes au niveau de la décharge. Une surveillance qui va porter ses fruits. Puisque durant la semaine dernière, la première bande composée d’A.M et A.S a été très vite démasquée par les limiers. Ils ont été alpagués très vite alors qu’ils tentaient d’agresser un passant avec des coupe-coupe. Ils ont été très vite neutralisés par les hommes du Commissaire Khady Diouf, qui les ont conduits au poste de Police avant de les placer en garde à vue.



Par la suite, les limiers de la Brigade de Malika ont aussi mis la main sur A.G, C.D et S. Nd. Ces derniers, armés également de machettes, selon les sources du journal, opéraient en plein jour aux abords de Mbeubeuss pour s’en prendre aux honnêtes citoyens. Mais leur modus operandi a été démasqué par les limiers de Malika. Tous les cinq délinquants ont été déférés au parquet pour vols avec violence et usage d’armes blanches.

