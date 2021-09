Mbour Candidature de Bby à la mairie de Sindia : Thierno Diagne pris entre le marteau de l’Apr et l’enclume du Ps Il y a quelques jours, des responsables de Benno bokk yaakaar de Sindia avaient choisi le maire sortant comme leur candidat. Mais d’autres membres de l’Apr et du Ps récusent Thierno Diagne et proposent leurs candidats.

Après la réunion qui a plébiscité le maire sortant de Sindia comme candidat de Bby dans la commune, d’autres responsables du Ps et de l’Apr récusent ce choix. En conférence de presse le week-end dernier, ils ont récusé Thierno Diagne, un ancien du Parti socialiste, qui veut briguer un deuxième mandat.



C’est d’abord l’Apr qui donne le ton en dénonçant la gestion de la mairie qui, à ses yeux, est loin d’être des meilleures. «Il n’y a aucune vision, aucun projet pour la population. La seule chose que cette équipe sait faire, c’est de brader le foncier, de vendre des parcelles. Cette équipe est un échec total sur tous les plans. Compte tenu de tout cela, l’Apr ne soutiendra pas Thierno Diagne pour les élections locales à Sindia», tranche leur porte-parole Pape Gora Faye.

Des Apéristes proposent Mamadou Faye, Dg de Petrosen



Selon lui, leurs camarades de l’Apr qui sont allés à la réunion que le maire avait conviée pour son investiture n’ont pas été mandatés par le parti. «Ils sont allés là-bas de leur propre chef et ce qui a été décidé là-bas n’engage qu’eux», précisent-ils.



Par contre, les contestataires soulignent que l’’Apr a déjà son candidat pour les élections locales. «Nous avons beaucoup de cadres qui peuvent gérer cette mairie et nous avons porté notre choix sur Mamadou Faye, le Dg de Petrosen, qui est le candidat du parti qui va aller au sein de Bby pour discuter avec les autres en vue d’harmoniser nos positions. Mais que ça soit très clair, l’Apr ne soutient pas et ne soutiendra pas le maire sortant Thierno Diagne», avertit le porte-parole de l’Apr de Sindia.



Macoumba Faye et Amadou Guillaume, candidats du Ps

Même son de cloche du côté du Ps où le bureau politique s’est également réuni pour désavouer son secrétaire général Ousmane Lô, prédécesseur du Socialiste Thierno Diagne à la mairie de Sindia, qui a participé à la fameuse réunion. A en croire Waly Youm, membre du bureau politique du Ps de Sindia, leur parti n’est pas concerné par ce qui a été décidé lors de cette rencontre.



«Nous avons vu depuis un certain temps des camarades de Bby valider la candidature de Thierno Diagne, maire de la commune de Sindia, pour un deuxième mandat. Parmi eux, il y a le secrétaire général du Ps. C’est pourquoi nous apportons un démenti formel pour dire que le Ps de Sindia n’a jamais mandaté Ousmane Lô pour porter son choix sur Thierno Diagne. La désignation du candidat du Ps est toujours en cours et nous dénonçons sa participation à cette réunion à laquelle le Ps n’était même pas conviée», fulmine M. Youm .



Il ajoute : « Le Ps avait sur la liste des candidats à la candidature de Bby trois propositions dont les deux sont Macoumba Faye et Amadou Guillaume, tandis que l’autre, Thierno Diagne en l’occurrence, avait quitté le parti. Au moment où on attendait de faire le choix, notre secrétaire général s’est rendu en catimini à la réunion que l’actuel maire avait conviée pour déclarer qu’il est le candidat de Bby.



Le Quotidien



