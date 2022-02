Mbour-Escroquerie sur de l'argent collecté pour obtenir des financements : la Fondation Keur Rassoul et son président lavés à grande eau

Selon M. M. au moment où Ndame Cissé récupérait l'argent, elle n'avait jamais évoqué le nom de la fondation.Les victimes affirment avoir comme preuve leurs reçus où figure seulement le cachet de Ndame Cissé import-export. Par conséquent, la Fondation Keur Rassoul n’est mêlée ni de près, ni de loin au préjudice qu’ils ont subi. M.M ajoute qu'il a remis 300.000 francs Cfa à Ndame Cissé pour l'obtention d'un financement pour une période couvrant 4 mois. De plus, selon M.M, la dame n'a jamais parlé de la Fondation, ni de son Président. " Si j'ai pu récupérer mon argent, c'est grâce au père de Ndame que je suis allé voir ", poursuit-il.



En défintive, les accusations portées contre le président de la Fondation Cheikh Mohamed Abdallah Thiam sont fausses, rapporte notre interlocuteur, qui brandit ses preuves.



Pour d'autres victimes, la fondation n'a jamais mandaté Ndame Cisse collecter des fonds pour l'octroi de financement, ni pour l'obtention d'un terrain.



"Ndame nous doit 3.900.000 fr. La plainte déposée n'est pas contre la fondation mais plutôt contre Ndame import-export. Au moment où nous lui réclamions notre argent, chez-elle, c'est ce jour-là qu'elle nous a parlé de la Fondation Keur Rassoul. Nous lui avons dit que tout ce qui touche au Prophète nous intéresse. Et ce jour là , elle nous a demandé une fois de plus de lui accorder un peu de temps pour qu'elle règle le problème", raconte W.



Mieux la somme en question a été collectée bien avant que Ndame Cissé ne soit membre de la Fondation Keur Rassoul.





Selon nos investigations, Cheikh Mouhammad Abdallah Thiam avait beaucoup d'estime pour la dame.

Cette dernière a profité de cela. Elle a prétendu que toutes les actions enclenchées, elle le faisait au nom de la fondation alors que c'était à son propre compte.



Affaire à suivre.