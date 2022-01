Mbour: Fallou Sylla, maire sortant, dénonce un hold-up électoral

Le maire sortant, El Hadji Fallou Sylla, parlant de bureaux de vote fictifs, dénonce un hold-up. « Je constate que le calme règne depuis ce matin, mais il est à signaler au niveau de la zone Sonatel et de Gouye, que des bureaux de vote ont été créés. Le nombre d’inscrits dans ces bureaux de vote est de 3.556 électeurs au moment où les autorités ont amené 6.000 cartes », a-t-il regretté.



« Une situation que nous contrôlons et nous avons commis un huissier pour faire le travail. Cette situation a fait que beaucoup d’électeurs ont vu leur lieu de vote changer. Et partout où ils partent, on leur dit que votre nom n'y figure pas. Je le signale parce que ce sont des bastions socialistes », a ajouté Fallou Sylla.



A noter que la commune de Mbour compte 108.240 électeurs, 20 lieux de vote et 211 bureaux de vote.