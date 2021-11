Mbour: Les listes de la coalition "Yewwi Askan Wi", validées Les listes de la coalition «Yewwi Askanwi» déclarées irrecevable dans la commune de Mbour et le département, ont été finalement validées.

La Cour d’appel de Thiès a tranché en faveur de Khalifa Sall et Cie. Elles sont soumises à l’appréciation de la commission de contrôle.



« Après l’épisode de la préfecture de Mbour qui n’honore en rien l’administration territoriale, la coalition Yewwi Askan Wi avait saisi la Cour d’Appel de Thiès, pour dénoncer le comportement du préfet, solliciter l’annulation de la décision illégale, discriminatoire et illégale et enfin, obtenir l’autorisation de déposer nos listes.



Après plusieurs jours d’attente, la Cour d’Appel de Thiès vient de dire le droit. Nos listes Yewwi Askan Wi pour les élections locales seront déposées devant la Commission de réception présidée par le préfet de Mbour », a informé Me Abdoulaye Tall.



