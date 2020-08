Mbour : W. M. Nicolaï fait voler à la femme d'autrui 1,8 million F CFA

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 13:48

W. M. Nicolaï est entre les mains de la police de Saly, depuis hier. Il est accusé d'avoir poussé la femme d'autrui à voler un chèque de 1,8 million F CFA, en la soumettant à un chantage, rapporte le journal Enquête.



D’après le récit du journal, le vendredi 17 juillet dernier, les hommes du commissaire Daouda Mbodj du commissariat urbain de Saly, dans le département de Mbour, ont reçu une plainte d'O. Lacour. Il y révélait que sa femme, F. Diop, était victime de complicité de vol d'un chèque de 1,8 million F CFA, d'extorsion de fonds et viols répétés de la part de l'opérateur économique W. M. Nicolaï.



Dans le cadre de l'enquête ouverte, la dame a été entendue. Après avoir reconnu les faits de vol de chèque, elle a incriminé M. Nicolaï. Elle accuse ce dernier d'avoir profité de son addiction à la drogue pour la soumettre à un chantage, profitant également de leur liaison amoureuse, sans plus de détails.



Munis de ces informations, les enquêteurs sont partis à la recherche de W. M. Nicolaï. Après plusieurs jours de filature, de recoupements et d'investigations, il a été localisé à Mbour. Hier, vers les coups de 6 h du matin, il a été interpellé chez lui, toujours à Mbour, en face de la gare routière, avant d'être acheminé dans les locaux du commissariat urbain de Saly, pour les besoins de l'enquête.



Agé de 24 ans, il va sans doute profiter de sa période de garde à vue pour s'expliquer sur les faits. Notamment, la manière dont il s'y est pris pour convaincre la dame de voler le chèque, mais aussi de préciser la nature de leurs relations et si c'est lui qui fournissait la dame en drogue et quel de genre de drogue. Pendant ce temps, l'enquête suit son cours.



