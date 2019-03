Mbour : des braqueurs emportent le coffre-fort d’une station d’essence Des individus encagoulés, armés de fusils et coupe-coupe, ont braqué la station d’essence «Api» située entre Saly et Ngaparou, dans le département de Mbour. C’était dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 mars 2019, vers 4 heures du matin. Les malfrats ont emporté le coffre-fort qui contenait une forte somme d’argent, relate Seneweb, citant "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2019 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

Une dizaine de personnes ont débarqué sur place, neutralisé le pompiste avant de le dépouiller de sa recette journalière.



Les malfaiteurs, qui ont défoncé la boutique de la station pour s’emparer du coffre-fort de la caissière, ont ensuite pris la clé des champs sans être inquiétés le moins du monde. Aux dernières nouvelles, la gendarmerie a ouvert une enquête.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos