Me Abdoulaye Babou: « le commissaire Sangaré peut être poursuivi pour d’autres délits » Le désormais ex-commissaire des Parcelles Assainies, Bara Sangaré, accusé d’abus d’autorité sur le Dr. Cheikhouna Gaye, à qui il a exigé de lui vendre un médicament sans ordonnance, dans sa pharmacie, pourrait être poursuivi pour d’autres délits. C’est ce qu’a déclaré Me Abdoulaye Babou sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

« Il peut être poursuivi pour abus d’autorité, mais également pour atteinte à la liberté, violation de domicile et détérioration de biens appartenant à autrui », a indiqué l’avocat.



S’agissant des policiers qui ont arrêté et menotté le pharmacien, l’avocat souligne qu’ils ont exécuté un ordre de leur supérieur. Toutefois, souligne-t-il, ils ont la possibilité de refuser d’obéir s’ils sont convaincus que ces ordres sont contraires à la loi.



Toujours selon l’avocat, le Dr. Cheikhouna Gaye peut se constituer partie civile contre l’Etat du Sénégal, dans cette affaire.

