Me Abdoulaye Wade aux "Lions": "Vous avez été merveilleux" L'ancien chef d'Etat Abdoulaye Wade a envoyé un message de félicitations et d’encouragement aux "Lions", malgré leur défaite en finale de la Can 2019 face à l’Algérie, vendredi.

Samedi 20 Juillet 2019

"Chers lions, Ne rentrez pas la tête basse, car vous n’avez pas démérité. Vous avez été merveilleux et Sadio Mané étincelant. Toute l’équipe a été brillante. Par votre jeu intelligent, courtois et obstiné, vous avez honoré vos millions de supporters au Sénégal, en Afrique et à l’étranger. Vous avez honoré vos admirateurs et partisans qui sont partout dans le monde. Vous devez avoir la tête haute, parce que vous avez été près de la victoire, battus de justesse", dit Me Wade dans sa déclaration.



"Comme vous avez tous les talents requis, je suis sûr qu’un jour, vous nous ramènerez la coupe. Pour l’instant, après un repos mérité, entraînez-vous, habituez-vous à jouer ensemble, tissez entre vous la complicité gagnante qui, finalement, est secret de votre future victoire", conclut l’ex-chef de l’Etat.

