Me Abdoulaye Wade et sa femme, en deuil

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2017 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|

La famille Wade est en deuil. Leur jardinier, Simon Tendeng, a rendu l’âme, hier lundi. Le jeune homme, très serviable et toujours disponible, a été heurté par une moto, il y a une dizaine de jours alors qu’il sortait de l’église, renseigne "Les Echos".





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook