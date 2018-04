Me Aïssata Tall Sall : "Célébrer ce jour historique, c'est tout d'abord honorer le courage et le sacrifice de nos héros"

Mes chers compatriotes



Demain, 04 Avril 2018, notre pays a rendez vous avec lui même. Notre Nation célébrera dans l'unité et la ferveur patriotique, le souvenir vivifiant et exaltant de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale.



L'ensemble des militants et responsables de la Coalition Osez l'Avenir s'associent à moi pour vous souhaiter à vous tous une bonne fête de l'indépendance.

Célébrer ce jour historique, c'est tout d'abord honorer le courage et le sacrifice de nos héros.



En cela, nous devons avoir une pensée affectueuse et de gratitude pour tous nos martyrs et anciens combattants, qui, à l'avant garde du combat, ont grandement contribué à la défense du Monde Libre.



Honneur et gloire à eux qui resteront à jamais dans nos souvenirs.

Célébrer cette journée, c'est également fêter nos forces armées et notre jeunesse pour le rôle indispensable qu'elles jouent au maintien de notre cohésion nationale et au développement de notre pays.



Je voudrai enfin, en souhaitant une excellente fête nationale à tous les sénégalais, faire une mention spéciale à ceux de la diaspora dont les pensées convergent vers notre chère patrie.

Je voudrai saluer particulièrement leur belle et riche contribution au développement de notre pays.



Bonne de fête de l'indépendance à tous!

Vive la Nation, vive la République!

Vive le Sénégal, vive l'Union Africaine!



Me Aïssata Tall Sall Député du Sénégal, Maire de Podor

