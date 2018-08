Me Amadou Sall (Pds) : «L’Apr a son modèle qui sera validé par le ministre de l’Intérieur»

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Août 2018 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Tout ce que l’on sait, c’est que le Pds qui compte toujours sur Karim Wade en 2019 après le rejet de son inscription sur les listes électorales et accuse le pouvoir de «tricherie» et de «manipulation».



«L’Apr est en train de procéder à la collecte des parrains. Ils ont un modèle de fichier à partir duquel ils collectent les parrains et une fois qu’ils auront leur parrainage, ce modèle-là va être validé par le ministère de l’Intérieur. Dans leur réunion, ils ont dit qu’ils vont mobiliser d’autres personnes qui vont parrainer plusieurs candidats pour faire invalider leurs candidatures», révèle Me El Hadji Amadou Sall, qui est convaincu que les sanctions prévues contre les auteurs de doubles signatures ne seront pas appliquées aux parrains de Macky Sall.



Sur ces accusations, Le Quotidien a tenté en vain de joindre les responsables du parti au pouvoir. Mais Me Sall avertit : «Si nous mettons la main sur une personne qui serait coupable de cette tricherie, nous la corrigerons sévèrement parce qu’on leur a garanti une impunité.» Les Libéraux ne sont donc pas sur le terrain, mais peaufinent leurs stratégies sans aucune autre précision.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook