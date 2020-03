Me Amadou Sall sur le Covid-19 : « Il faut craindre le pire, si la progression du virus n’est pas stoppée"

Dans un entretien accordé au journal "SourceA" dans sa parution de ce lundi, Me Amadou Sall s’est exprimé sur l’épidémie du coronavirus et ses conséquences sur l’économie sénégalaise. « Il faut craindre le pire, si la progression du virus n’est pas stoppée. Nous ne sommes qu’au stade numéro 1, dans l’échelle des mesures à prendre. Il faut que chacun prenne conscience du danger et des conséquences désastreuses de mesures qui pourraient aller jusqu’au au confinement de la population.



Nous ne sommes pas préparés à vivre une situation pareille, compte tenu de notre mode de vie, du mode d'approvisionnement quotidien des ménages, de la configuration des domiciles comptant parfois des dizaines de personnes vivant sur le même toit», a commenté l'ancien ministre de la Justice sous le défunt régime libéral.

