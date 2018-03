Me Amadou Sall : « vendredi, avec ou sans autorisation, nous serons devant le ministère de l’Intérieur »

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Mars 2018 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Les libéraux et leurs alliés réunis autour de l’Initiative pour des élections démocratiques (IED), sont décidés à en découdre avec le régime en place, à en croire Me Amadou Sall, qui s’exprimait, hier, lors de la manifestation organisée par les ‘’khalifistes’’ pour marquer les 365 jours de détention du maire de Dakar. « Me Wade nous a demandé de venir en son nom et au nom de notre candidat, Karim Wade. Il semble que tout est clair. Il faut qu’on s’oublie et qu’on lutte ensemble, sinon Macky Sall va nous éliminer un à un. Nous avons en face de nous un véritable colosse qui n’a aucune ambition et qui est dans l’incapacité de diriger le Sénégal », a déclaré Me Amadou Sall.



Avant d’ajouter : « il a commandé des armes, nous lui offrons nos poitrines. Nous offrons nos poitrines au peuple sénégalais, nous offrons nos poitrines à la lutte du peuple sénégalais. Nous serons avec vous le 30 mars. Mais avant le 30, vous avez entendu les propos d’Aly Ngouille Ndiaye, il a décidé de frauder pour Macky Sall. Nous nous battrons de façon démocratique. Vendredi, nous serons devant le ministère de l’Intérieur. Avec ou sans autorisation, on y sera. Nous sommes décidés à nous battre ».









L’Observateur

