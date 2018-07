Me Augustin Senghor : « Aliou Cissé est un coach en devenir »

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) Augustin Senghor, a réagi au sujet d’Aliou Cissé. Il dit en ces termes : « Tant que nous n’aurons pas atteint cet objectif, il sera demandé à tous les entraîneurs et à tous les responsables qui auront la charge de diriger la fédération, de s’y atteler. Le Comité exécutif a tenu à féliciter Cissé, qui a atteint deux objectifs intermédiaires, les quarts de finale de la CAN 2017 et la qualification en phase finale de la Coupe du monde.



Nous savons que le Sénégal sera attendu par ses supporters et ses adversaires. Nous devons penser à gagner la Can 2019. C’est un coach en devenir. Cela veut dire qu’il y a des choses à améliorer autour du staff et dans ses relations avec les médias et l’opinion ».

