Me Augustin Senghor, président FSF: «Le Sénégal veut co-organiser prochainement une Can avec la Gambie» Me Augustin Senghor a révélé qu’il souhaite accueillir une Coupe d’Afrique des nations avec la Gambie. C’était en marge de l’assemblée générale élective de la Fédération gambienne de football.

Avec la construction prochaine d’un stade Olympique de 50.000 places, le Sénégal aura un argument de taille pour postuler à une organisation d’une Coupe d’Afrique des nations. Me Augustin Senghor a fait savoir que le Sénégal et la Gambie vont réunir leurs forces pour accueillir la plus grande compétition du continent. Ladite déclaration a été faite à l'occasion de l’assemblée générale élective de la Fédération gambienne de football, tenue récemment. «Nous voulons co-organiser une Can avec la Gambie à l’avenir», a déclaré Me Senghor.



Le président de la Fédération sénégalaise de football souligne qu’il va prendre langue avec le nouveau directeur du GFF pour l’organisation à l’avenir de la Coupe d’Afrique des nations, qui, selon lui, portera le nom de Sénégambie AFCON. «La Caf encourage maintenant les nations proches à se joindre pour organiser la Coupe d’Afrique des nations après l’augmentation du nombre de pays, participant qui est passé de 16 pays à 24 pays», explique Me Senghor



A retenir que le président sortant de la Fédération gambienne de football, Modou Lamine Kaba Bajo, a été réélu à tête de l’instance dirigeante du football gambien, ce samedi 18 août 2018. Bajo, qui est un ancien Ministre des Sports de la Gambie a remporté les élections avec une victoire écrasante. Cette élection sans heurts s’est tenue devant le superviseur de la Confédération africaine de football (Caf), Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football.



