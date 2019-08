Me Babou confirme Sonko: « La Commission parlementaire a violé le secret professionnel »

Me Abdoulaye Babou est du même avis qu’Ousmane Sonko, à propos de la conférence de presse tenue hier par la Commission parlementaire sur le dossier du TF 1451/R. Selon lui, les membres de cette Commission ont « violé le secret professionnel », en relatant à la presse le contenu le contenu du rapport d’enquête.



« Si une commission parlementaire est mise sur pied, quand elle a fini son travail, ce dernier est secret. Elle ne le montre à personne. L’entièreté du rapport doit être déposée au bureau de l’Assemblée national. C’est par la suite que celle-ci décide d’abord quel sera le sort qui va être réservé à ce document. Il arrive que le bureau avant même de venir en plénière, dise qu’il n’y aura pas de publicité ou décide d’organiser une séance plénière où tous les députés sont présents. C’est une audience spéciale où on peut discuter du rapport publiquement. En ce moment, on décide soit de la publication du rapport en entier ou d’une partie. La Commission devait se taire », explique l’ancien président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale.



Poursuivant son propos, Me Babou soutient que les membres de cette Commission ont commis un « délit », en déclarant qu’un des protagonistes (Mamour Diallo, Ndlr) a été blanchi par l’enquête. « Ils ont enfreint l’article 363 du code pénal parce qu’ils sont tenus au secret professionnel du règlement intérieur alors qu’ils avaient juré de remplir leurs missions», dit-il dans les colonnes de L’As.

