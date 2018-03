Me Babou enfonce le clou : ″Karim Wade manoul néck candidat 2019, lolou lou wer peng leu *″ "Karim Wade ne peut pas être à la présidentielle de 2019". C’est la conviction de l’avocat, Abdoulaye Babou, ancien député et spécialiste des questions électorales. L’ancien Président de la commission des Lois à l’Assemblée nationale qui confirme la thèse du Professeur Iba Barry Kamara, soutient que la grâce présidentielle n’efface pas la peine à laquelle Wade fils a été condamné par la Cour de Répression de l’enrichissement illicite (CREI) et les articles L31 et L32 du Code électoral sénégalais sont suffisamment claires.



