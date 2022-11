Me Bamba Cissé, avocat de Sonko: « Il n’y a pas une once d’élément confortant la thèse même d’un acte sexuel consenti... »

C’est le face à face entre le juge et l’accusé après l’accusation d’Adji Sarr. Il indique que son client s’est défendu avec des réponses explicites. Il a balayé d’un revers de mains toutes les accusations portées à son encontre. « Ousmane Cissé s’est expliqué sur les faits. Comme vous pouvez l’imaginer, il les a contestés. C’était sa position depuis le début. Mais, il ne s’est pas limité à de simples contestations.



Ousmane Sonko a versé sur la table du juge les éléments qui établissent notre thèse et qui tendent à accréditer l’idée qu’il a été victime d’une machination. Tout a été dit et bien dit. Il s’est très bien défendu sur le terrain judiciaire. Il a été sincère et il a été courageux. En tant que ses avocats, nous sommes fiers de lui », s’est réjoui Me Bamba Cissé.



Suite aux arguments solides servis par leur client, Me Bamba Cissé s’attend à ce que la justice rende une décision de non lieu. Parce que, explique-t-il, « il n’y a pas une seule once d’élément pouvant accréditer la thèse même d’un acte sexuel consensuel entre eux. Je ne parle même pas de ça à fortiori d'un viol. Le viol est inexistant en l’espèce. Et là, c’est notre position, qui a été constante depuis le départ ».