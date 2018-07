Me Borso Pouye exige la LP : « L’arrêt de la Cedeao règle définitivement le problème de Khalifa Sall et Cie »

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Juillet 2018 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

A côté de leur demande de renvoi, les conseils du député-maire, Khalifa Sall et Cie ont aussi déposé sur la table du président de la Cour d’appel une requête de mise en liberté provisoire. Pour Me Borso Pouye, l’arrêt de la Cedeao rendu contradictoirement aux décisions des juridictions nationales règle définitivement le problème de leurs clients.



« Si on a l’arrêt de la Haute Cour de Justice de la Cedeao, le problème de Khalifa Sall et Cie définitivement réglé. Je vous demande monsieur le juge, de faire droit à notre demande de renvoi et d’ordonner subsidiairement la liberté provisoire d’office des prévenus », a sollicité l’avocate à la reprise de l’audience à 15 h.



Poursuivant son argumentaire, Me Pouye a motivé ses demandes par le fait que : « dans le paragraphe 2 du dispositif du plumitif de la Cedeao qui avait fait la Une de la presse écrite les 29 et 30 juin, il est dit que Khalifa Sall est en détention arbitraire depuis la proclamation par le Conseil Constitutionnel des résultats des élections législatives. Votre responsabilité est donc engagée monsieur le juge. C’est très rare aussi que la cour prononce des condamnations pécuniaires (35 millions de nos francs) et c’est le cas dans cette affaire »

Khady Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook