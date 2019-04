Me Cheikh NIASS : « Nous Ne Répondrons Pas À Cette Audience… » Comme indiqué, les héritiers de feu Sidy Lamine Niass ont reçu ce vendredi une citation à comparaître devant le Tribunal hors classe de Dakar le 23 mai prochain.



Sur l’initiative de celui qu’Ahmed Khalifa Niass a présenté comme étant le fils aîné de son frère, au lendemain du rappel à Dieu de ce dernier, ledit Tribunal est invité à procéder au jugement d’hérédité. Seulement, l’audience risque de se tenir sans les principaux concernés.



En effet, pour l’avocat Me Cheikh Niass, qui indique avoir dépensé plus d’un million pour réparer les dégâts causés à la maison de Kaolack par son oncle, ce qui se passe n’est rien d’autre qu’un acharnement.







Selon lui, il n’est pas question de comparaître à cette audience: « Nous sommes toujours en deuil. Nous pleurons notre père chaque nuit. Donc le jugement d’hérédité peut attendre encore des années. De toute façon, je vois mal un juge lancer une telle initiative en se fondant sur la demande d’une seule personne. Je rappelle que le jugement d’hérédité n’est pas un acte qui atteste qu’une personne est héritier; mais il permet, plutôt, de déterminer les personnes habilitées à entrer en voie de possession d’une succession. Et ça le juge ne peut pas l’avoir, surtout que tous les héritiers Légitimes de Sidy Lamine Niass trouvent cette initiative prématurée et à la limite indécente. En tout état de cause le temps judiciaire est nécessairement plus long que le temps médiatique. Mon oncle doit apprendre à être patient, ce n’est pas demain la veille que son entreprise malsaine sera couronnée de succès», a réagi Me Niass.



Ce dernier, qui a déjà sollicité un expert en graphologie pour démontrer que le document présenté par Ahmed Khalifa contient une fausse signature de Sidy lamine Niass, assure qu’il ne va pas se contenter d’encaisser les coups bas. Me Cheikh Niass indique préparer une riposte à la mesure de toutes ces attaques



