Me El Hadji Diouf : "Si le projet de loi sur le parrainage passe, le pays va brûler et il va se passer pire que le 23 juin" Invité de RFM Matin, ce mercredi, Me El Hadji Diouf a déclaré que si le parrainage passe, il y aura pire que le 23 juin et que Ismael Madior Fall est un ministre qui ne dit pas la vérité. Le ministre de la Justice a déclaré que « le principe du parrainage citoyen de candidatures est introduit depuis 1991(loi n° 91-46 du 6 octobre 1991) ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Mars 2018 à 13:48 | | 0 commentaire(s)|



