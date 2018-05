Me El Hadji Diouf à Djiba Diallo, « M. le Sous-préfet, tu n’es rien »

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Mai 2018 à 08:14

Vedette de la rencontre, Me El Hadji Diouf, invité en qualité d’avocat de la mairie, ne fera point de cadeau au sous-préfet, coupable à ses yeux de se donner des droits qu’il n’a pas.



« Le sous-préfet doit revenir à la raison et savoir qu’il n’est pas le maire. Il n’a pas été élu par la population. C’est Bamba Fall qui a été élu maire ; c’est le Conseil Municipal qui a mandat pour décider de vie ou de mort pour les projets de la commune. M. le sous-préfet, tu n’es rien. Tout comme le gouverneur et les ministres… Eux, c’est un décret qui les a mis où ils sont alors que le maire, ce sont les populations qui l’ont choisi. Le sous-préfet, c’est juste un fonctionnaire. Il est affectable à tout moment. J’avertis donc solennellement le sous-préfet du Plateau : qu’il nous laisse en paix. Halte M. le sous-préfet, je vous avertis solennellement, on ne se laissera pas faire », a prévenu à son tour Me El Hadji Diouf, hier, lors de la rencontre le Conseil Municipal avec à sa tête Bamba, les délégués de quartiers et autres associations sur la question des projets de pose de gazon synthétique dans les écoles.









Les Echos

