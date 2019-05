Me El Hadji Diouf accuse : « ces associations des droits de l’homme, dirigées par des francs-maçons qui s’opposent à la peine de mort » Me El Hadji Diouf est resté égal à lui-même. Le tonitruant avocat a repris de volée les droits-de-l’hommistes qui s’opposent au retour de la peine de la mort, souhaité par une frange de la population, face à récurrence des viols et des meurtres.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2019 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

« Ce sont ces associations des droits de l’homme, dirigées par des francs-maçons et des lobbys djihadistes qui s’opposent à la peine de mort », a accusé l’avocat. Et de poursuivre « partout où il y a la religion, ils disent que c’est dégradant. C’est eux qui défendent les homosexuels et autres. Moi je dis œil pour œil, dent pour dent. Je suis pour la loi du talion. Celui qui ôte la vie humaine doit perdre la vie ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos