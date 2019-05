Me El Hadji Diouf : « le cas de Khalifa Sall est strictement pareil à celui de Thione Seck » Me El Hadji Diouf estime que Khalifa Sall doit sortir de prison. L’avocat à qui on avait interdit d’assister son client aux premières heures de l’interpellation de l’ex-maire de Dakar a estimé que « le cas de Khalifa Sall est strictement pareil à celui de Thione Seck », qui a été libéré après l’annulation de son procès dans l’affaire des faux billets, en fonction du règlement numéro 5 de l’Uemoa.

« Ici, comparaison est raison », a-t-il dit, lors de l'émission Grand Jury de ce dimanche sur la RFM, rappelant que « la Cedeao avait donné raison à Khalifa Sall, en condamnant l’Etat du Sénégal à payer 20 millions FCFA ». Et l’avocat de marteler, « la justice doit être indépendance, les juges doivent dire le droit. Me El Hadji Diouf a accusé l’ancien ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba d’avoir cherché à gagner du temps, en amenant cette décision devant l’Assemblée nationale. Mais, a-t-il dit, « ce règlement est d’application immédiate ».

