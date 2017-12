Me El Hadji Diouf sur la démolition de la maison de la présidente de Xalass: "C'est un acte criminel contre Maimouna Bousso" Me El Hadji Diouf, avocat de Maimouna Bousso, expulsée de son domicile sis aux Almadies mercredi 13 décembre 2017, a estimé qu'il s'agit d'un acte criminel et interpellé le chef de l'Etat pour l'ouverture d'une enquête et un éventuel dédommagement.

"C'est un acte criminel, c'est inhumain, c'est du laxisme de la part de l'Etat. C'est un complot ourdi contre Maimouna Bousso. C'est un assassinat pur et simple", a répliqué Me El Hadji Diouf, conseil de la présidente du mouvement "Xalaas, lors d'un point de presse tenu hier, mardi 19 décembre au siège d'Amnesty International. L'avocat réagissait ainsi suite à la conférence de presse tenue par l'Inspecteur général d'Etat (Ige) Moustapha Tall.



Pour rappel, au bout d'une longue procédure judiciaire opposant M. Tall à Mme Bousso, la maison de 800 m2 sur une surface de 1020 m2, construite par la jeune femme a été réduite en gravats par des bulldozers. "Moustapha Tall a brandi des duplicatas. Il dit avoir acheté le terrain en 1978. Devant quel cabinet de notaire ? Où est la preuve de l'origine du titre foncier ? Et puis, de 1978 à 2002, où était cet ancien directeur des Douanes ? Pourquoi les titres fonciers ont été annulés et remplacés par d'autres ? C'est insolite et incompréhensible, comme si, avec une force surnaturelle, elle est venue et a occupé le terrain", a fulminé Me Diouf, qui soupçonne un complot contre sa cliente.



"Il paraît qu'il y a des liens de parenté entre la famille Lébou qui a vendu et l'Ige Tall. Tant de détails qui nous font penser qu'il s'agit d'un complot ourdi contre ma cliente", a-t-il insinué.



"J'interpelle l'Etat et son chef, le Président Macky Sall. Tant d'années de labeur enterrées en un seul jour. Une enquête doit être menée. Macky Sall doit sanctionner tous ceux qui sont à l'origine de cet acte criminel. S'il faut restituer le terrain ou lui en donner un autre, il faut assister Maimouna Bousso", a plaidé Me El Hadji Diouf. Lors de son face-à-face avec les journalistes, l'avocat de Maimouna Bousso a noté dans son intervention que Moustapha Tall a voulu la faire passer pour une mauvaise personne de mauvaise foi, qui les empêche de jouir de leur bien, lui et ses deux autres prétendus propriétaires.



