Me El Hadji Diouf tacle Ousmane Sonko: « il a fui le jour… »

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2017 à 16:37 | | 0 commentaire(s)|

Maître El hadji Diouf ne fait pas partie des Sénégalais qui sont séduits par les interventions du député, Ousmane Sonko à l’hémicycle. D’après lui, l’ex-inspecteur des Impôts et Domaines est un personnage fabriqué de toutes pièces…



Interpellé sur la posture de Sonko lors de la Déclaration de Politique Générale du Premier ministre à l’Assemblée nationale, Me El Hadji Diouf de répondre. « C’est quelqu’un qu’on veut fabriquer de toutes pièces mais il y en a d’autres plus pertinents que lui, que j’ai suivis, mais il gagne… Il a beaucoup de sympathisants dans les réseaux sociaux, il s’est bien organisé pour se faire un nom, mais je ne le sens pas ! Parce que dans les combats pour que Khalifa Sall vienne répondre le premier jour dans l’installation des députés, il a fui, il a quitté l’Assemblée nationale », rétorque-t-il à Mamoudou Ibra Kane dans l’émission Grand Jury.



(avec senego)

