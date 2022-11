Me Étienne Ndione, avocat de Sonko : « La confrontation Adji Sarr-Sonko n’est pas nécessaire, mais, elle est possible... »

Me Étienne Ndione s’est exprimé sur la possible confrontation entre Ousmane Sonko et son accusatrice, Adji Sarr. L’avocat informe que le juge n’a pas signifié une convocation en ce sens à leur client.



Mais, il précise que lorsque le juge veut procéder à une confrontation, il va le signifier tout de suite ou bien quelques jours après. «La confrontation n’est pas nécessaire, mais, elle est possible dans le cadre de cette procédure».



Suivant le face à face entre Ousmane Sonko et le doyen des juges, il révèle que Sonko était d’un calme olympien, d’une sincérité déconcertante et reste confiant. Ousmane Sonko, relève-t-il, a toujours dit que c’est un complot savamment orchestré. Mais, le cou a avorté et le complot éventré.