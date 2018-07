Me Khassimou Touré : "Ce procès n’a plus d’objet du point de vue de la morale et de la légitimité"

Lundi 23 Juillet 2018

A l’instar de ses confrères, Me Khassimou Touré a estimé lors son intervention, qu’il n’est plus légitime de continuer le procès. « Ce procès de Khalifa Sall et Cie n’a plus d’objet du point de vue de la morale et la légitimité. Il y a eu une violation manifeste des droits de l’homme et des droits de la défense avec la violation du règlement numéro 5 de l’Uemoa », a dénoncé la robe noire. Qui poursuit : « Du point de vue de la légalité, vous avez le devoir normatif monsieur le juge, d’étendre la jurisprudence sénégalaise à travers l’arrêt de la CEDEAO qui l’a constaté dont la conséquence ne peut être que l’annulation de la procédure », a-t-il sollicité.













Kady FATY, leral.net

