Me Khassimou Touré : « Cheikh Béthio Thioune a défié la justice»

À quelques heures du verdict du procès du double meurtre de Médinatoul Salam, c’est la guerre médiatique dans les deux camps. Si, du côté des avocats du principal accusé, Cheikh Béthio Thioune, on dénonce les conditions du jugement de leur client, la défense elle, soutient que le guide des Thiantacounes « a défié la justice ». Elle persiste et signe que Cheikh Béthio "sera jugé par contumace".



« Personne ne doit se prévaloir de son propre turpide. Cheikh Béthio sera jugé par contumace. Ses avocats n’ont pas eu droit au chapitre. Il est jugé contradictoirement comme ses co-accusés et le procureur de la République a demandé un mandat d’arrêt contre lui », rappelle Me Khassimou Touré, avocat de la défense.



La robe noire de poursuivre : « Les faits tels qu’ils se sont passés, avec le rôle joué par les uns et les autres, montrent qu’il s’agit d’un véritable sinistre ».



L’avocat est d’avis que : « Ces accusés méritent des sanctions exemplaires. Cheikh Béthio est jugé par contumace et les conséquences de Droit sont extrêmement sévères. C’est la mise sous séquestre de l’ensemble de son patrimoine. Ce sont les conséquences prévues par les articles 308 et suivants, sur la contumace ».













Pressafrik.com