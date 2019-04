Me Khassimou Touré : « comparer Cheikh Béthio à Serigne Touba est une offense pour les mourides »

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Me Khassimou Touré, un des avocats de la partie civile dans l’affaire du double meurtre de Madinatoul Salam, a soutenu que c’est une « offense pour les Mourides », le fait de comparer Cheikh Béthio à Serigne Touba, après que la 7e épouse du guide ait fait cette comparaison.



« Lorsque j’ai été constitué, une certaines presse a dit que Touba, en raison de mon rang d’avocat des Mourides, combattait Cheikh Béthio Thioune. Touba ne m’a jamais actionné. Je ne mène pas les combats par procuration. Quand il y a eu ce drame, Cheikh Béthio m’a envoyé Me Moustapha Dieng pour le défendre. Je ne pouvais pas le faire parce que j’étais constitué pour Bara Sow.



Mais, j’ai tiqué lorsqu’Adja Déthié (7e épouse du guide) a dit que Cheikh Béthio est Serigne Touba. Elle est allée trop loin en comparant Bethio à Cheikh Ahmadou Bamba. C’est grave parce qu’elle a dérapé. Ce propos est une offense à la communauté Mouride et à Cheikh Ahmadou Bamba.»



Il a estimé que ce combattant pacifique qu’est Serigne Touba condamnerait ses actes, s’il était encore là. Cheikh Ahmadou Bamba n’est pas donc Cheikh Béthio Thioune.













L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos