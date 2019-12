Me Madické Niang arrête la politique définitivement Suite à la demande du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, d’arrêter la politique et de se consacrer au service exclusif de la communauté, Me Madické Niang a suivi la recommandation du guide religieux.. Il fera une déclaration demain.



Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Comme le rapporte l’Observateur dans sa livraison de ce jeudi, Me Madické Niang fait savoir qu’il arrête la politique. « J’arrête définitivement la politique », a-t-il annoncé publiquement à ses alliés de la dernière élection présidentielle de février 2019, rapporte le journal.

Le patron de la Coalition Madické 2019 tourne ainsi le dos au monde politique. suite à son audience avec Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. En disciple convaincu, le célèbre avocat applique ainsi à le "ndigël" de son Khalife.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos