Me Malick Sall sur les attaques contre les institutions : «Ces démolisseurs ne s’embarrassent pas de scrupules à travestir la vérité» Ulcéré par les attaques contre les institutions de la République, le ministre de la Justice assure que l’Etat fera face. En écho aux propos du président de l’Ums, outré par les attaques contre la Justice, le Garde de sceaux assure qu’elle est présentement confrontée à une stratégie et une œuvre de «décrédibilisation» de l’institution «savamment exécutée par certains de nos concitoyens mus par des desseins inavoués».

Il dit : «Il est regrettable de constater que depuis quelque temps, certains individus mal intentionnés se sont investis dans une entreprise de déconstruction de l’excellente réputation dont ont été toujours crédités les magistrats sénégalais à travers le monde entier, grâce à d’immenses efforts consentis par les anciens avec l’accompagnement des pouvoirs publics.» Me Malick Sall, qui a présidé ce weekend, l’Ag ordinaire de l’Ums à Mbour, évoque une «action soutenue de désinformation».



«Ces pourfendeurs de l’Institution judiciaire parviennent, hélas, à tromper la religion de certains de nos concitoyens en faisant naître chez ceux-ci une perception peu reluisante du service public de la Justice. Nourrissant leur funeste projet par des clichés superficiels, ces démolisseurs de nos institutions ne s’embarrassent pas de scrupules à travestir la vérité afin d’installer le doute dans l’esprit des justiciables et d’inciter ces derniers à adopter une posture de défiance à l’égard des autorités judiciaires», regrette Malick Sall.



Pour lui, cette démarche est «suicidaire car elle crée une ambiance d’insécurité et menace la cohésion sociale en ce que l’effritement de l’autorité de l’Institution judiciaire favorise l’émergence de forces centrifuges, au service exclusif d’intérêts particuliers».



Face à cette situation, «les autorités ainsi que le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, ont la responsabilité de prendre les mesures appropriées pour permettre une distribution de la Justice dans des conditions sécures et de sérénité».



Pour créer les conditions d’existence d’un service public de Justice de qualité, le ministre de la Justice promet le maintien de la dynamique actuelle de recrutement pour faire face au déficit d’effectifs, l’amélioration des motivations du personnel judiciaire avec l’augmentation des salaires, la mise à disposition de l’Ums de 15 ha dans la zone de Déni Biram Ndao, la mise en place d’un programme de 250 milliards F Cfa pour la construction et la réfection des infrastructures et leur équipement

Le Quotidien



