Me Moussa Diop condamne les propos de Aliou Dembourou Sow et demande au Procureur de s’autosaisir

Mercredi 14 Octobre 2020

" Les propos polémiques d’incitation au crime de masse d’Aliou Dembourou Sow continuent de susciter une vague d’indignation. Il y a quelques jours, le député avait fait une sortie pour demander à sa communauté, de prendre les machettes pour défende la candidature de Macky Sall pour un troisième mandat ", écrit "Le Témoin". Le journal d'indiquer que Me Moussa Diop condamne fermement les propos du président du Conseil départemental de Ranérou.



« Le Sénégal ne mérite pas cela. Je suis une potentielle victime, ils peuvent me flanquer des coups de machette car je suis contre le troisième mandat. Je demande au procureur de s’autosaisir. Il a l’opportunité des poursuites, il peut le faire. Lever l’immunité, ce n’est pas la peine, car c’est du flagrant délit », déclare l’ex directeur de Dakar Dem Dikk.



Pour rappel, Me Moussa Diop avait annoncé dans une émission télévisée, que Macky Sall en était à son second et dernier mandat. « C’est désolant quand on entend un élu du peuple, un député de surcroît, pour des privilèges, pour conserver le pouvoir, dire ces propos. Si Wade avait fait utiliser des machettes, le régime actuel ne serait pas là. C’est Dieu qui décide, quand c’est fini, c’est fini. Celui qui dit qu’il faut prendre des machettes pour tuer tous ceux qui sont contre le troisième mandat, il nous rappelle ce qui s’est passé au Rwanda », a fustigé Me Diop.



