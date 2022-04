Me Moustapha Camara, Avocat spécialiste en droit du sport sur la plainte de l’Egypte : «La violence est dans ce cas de figure, inexistante» Les Egyptiens ont saisi les instances internationales du football d’une plainte contre le Sénégal. Le recours déposé par l’Égypte pour violence et racisme, n’a «aucune chance d’aboutir», c’est l’avis de Me Moustapha Camara.

Selon l’avocat spécialiste en droit du sport, « c’est juste une plainte pour la forme ». « La violence est dans ce cas de figure inexistante. Il n’y pas de violence ni de racisme qu’on a pu observer dans les tribunes. Le Sénégal a pris toutes les précautions, notamment la fédération Sénégalaise de Football ».



« Les gens ont été fouillé et après, il y a juste eu la question des lasers. Là aussi je pense que l’Égypte devrait d’abord réfléchir au match aller, ou ils ont utilisé de façon abusive les lasers. Les supporters sénégalais n’ont rendu à l’Égypte que ce qu’ils leur ont fait subir au match aller. »



« Donc aujourd’hui, il faut être fair-play. Le Sénégal a gagné, les joueurs se sont battus, supportés par des supporters très motivés », a fait savoir Me Moustapha Camara. L’avocat spécialiste en droit du sport pense que c’est juste une plainte pour la forme, « qui n’aboutira nulle part. Le Sénégal a gagné son ticket pour la Coupe du Monde ».















