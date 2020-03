Me Nafissatou Diop Cissé : Un mentor au grand cœur dans le notariat

L’intelligence ou le savoir est une puissante arme pour l’ascension de certaines personnes. Certains, ont profité de l’encadrement parental pour réussir à atteindre le sommet. Me Nafissatou Diop Cissé, la fille de l’éminent professeur de médecine, titulaire de chaire, Biram Diop n’a pas dérogé à cette règle. Après avoir obtenu son diplôme de droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle fait ses premières armes dans l’office notarial de Me Ibra Pagné Sarr.



Et, c’est un 27 Juin 1988 qu’elle prêta serment. Elle a, dans un premier temps, assuré l’intérim au niveau de la charge de Dakar VI et, est titulaire depuis l’année 1992 de celle de Dakar IX.



Me Nafissatou Diop Cissé est, dans le Notariat, un mentor, un coach, une grande sœur avec un grand cœur qui a accueilli, formé et installé nombre de ses paires. Les qualités reconnues à cette grande dame par ceux qui la connaissent sont, entre autres, la générosité, une grande sollicitude envers ses proches et amis, un franc-parler légendaire.



Ainsi, elle surprend, en outre, en raison d’une grande sensibilité, un attachement à la famille, aux valeurs, aux principes, à l’amitié et, par-dessus tout, à la profession de Notaire.



Son parcours dans le Notariat est tout aussi, exemplaire qu’exceptionnel: C’est une femme, maman, fortement imprégnée des affaires de la Cité. Et, elle assure.



Le caractère exemplaire de son éthique de travail lui a valu d’être récemment élevée au grade de Grand Officier de l’Ordre du Mérite.



D’une rigueur à toute épreuve, elle défend la profession avec une fermeté implacable. Philanthrope dans l’âme, Me Nafissatou Diop Cissé est une dame d’influence qui aime coacher et partager les réussites des autres afin d’impacter plus de personnes.



Maître Nafissatou Diop Cissé a été désignée, marraine de l’arbre de Noël, Edition 2019 de la chambre des Notaires du Sénégal.





