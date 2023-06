Me Ngagne Demba Touré affecté à Matam par le ministre de la Justice Me Ngagne Demba Touré qui officiait au Tribunal de Grande Instance de Dakar a été affecté au Tribunal de Grande Instance de Matam par le ministre de la Justice. Un arrêté portant affectation des Greffiers a été signé le vendredi 16 juin 2023 par le Garde des Sceaux. Ainsi beaucoup de greffiers quittent Dakar et Saint-Louis.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2023 à 10:59





