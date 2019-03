Me Ousmane Seye: "L'opposition est dans son rôle de contestations" Face à la presse, Me Ousmane Séye regrette l'attitude de l'opposition qui veut jeter le discrédit en accusant le pouvoir de commander ses résultats. Selon Me, l'opposition doit se faire à l'idée que les dés sont jetés et que Macky Sall a été réélu pour un mandat de 5 ans.

