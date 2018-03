Me Ousmane Sèye : « Le devoir du Président Sall, c’est de sanctionner ceux qui ont passé outre la gestion sobre et vertueuse »

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Interrogé sur la question du rapport de l’ARMP publié, dans lequel beaucoup de ministères et sociétés ont été épinglés, Me Ousmane Sèye, avocat et coordonnateur de la Coalition pour l’émergence a fait savoir que si le président de la République n’était pas pour une gestion sobre et vertueuse, un organe comme l’ARMP n’existerait pas et ses rapports ne seraient pas rendus publics. «Le fait qu’un rapport existe et qu’il soit publié, est un fondement de la gestion vertueuse et sobre. La deuxième chose, c’est que partout, il y a des brebis galeuses. Mais, le rapport montre de manière générale que les marchés de gré à gré sont aujourd’hui de 21%. Ce qui est une avancée énorme. Cela veut dire qu’aujourd’hui, les appels d’offre font légion. Maintenant, il y a certains établissements et sociétés publics qui ont été épinglés », fait-il remarquer.



Me Ousmane Sèye de poursuivre, « ce n’est pas parce qu’il y a des fautes de gestion par-ci, certains détournements par-là, que la gestion sobre et vertueuse prônée par le président de la République n’est pas établie. Au contraire, c’est parce qu’il y a cette gestion sobre et vertueuse que cet organe de contrôle a été mis en place. Le devoir du président de la République, c’est de sanctionner ceux qui ont passé outre la gestion sobre et vertueuse. C’est ce que les populations attendent de lui. Il faut aussi encourager ceux qui ont géré de manière sobre et vertueuse ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook